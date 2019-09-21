5 أسباب وراء فوز النادي الأهلى بالسوبر المصرى على حساب الزمالك

نجح الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 11 فى تاريخ القلعة الحمراء.





عدة أسباب منحت النادي الأهلى التفوق فى لقاء السوبر المصري على حساب غريمه التقليدى نادي الزمالك نرصدها فى التقرير التالى :





1- تألق آجاى





لعب تألق النيجيرى جونيور آجاى مهاجم الأهلى فى مباراة السوبر المصري دورا كبيرا فى منح أفضلية لفريقه الأحمر خاصة بعدما لعب فى مركز المهاجم الصريح وسجل هدفين فى مرمى محمد عواد بجانب قدرته الهائلة على الاستلام تحت ضغط مدافع الزمالك والتمرير للقادمين من الخلف حسين الشحات ورمضان صبحى ومحمد مجدى قفشة.





2- فوقان صبحى والشحات

تسبب حالة الفوقان للثنائى رمضان صبحى وحسين الشحات وقدرتهما على التفاهم مع النيجيرى جونيور آجاى فى شن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى محمد عواد.





3- التنظيم الدفاعي





نجح فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى فى تنظيم فريقه دفاعيا أمام لاعبى الزمالك الأمر الذى ساهم فى الحفاظ على شباك محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر نظيفة على مدار الشوط الأول قبل أن تهتز بركلتى جزاء فى الشوط الثانى.





4- الروح القتالية :

خاض لاعبو الأهلى المباراة بروح قتالية عالية خاصة أصحاب الخبرة أحمد فتحى وعمرو السولية وحمدى فتحى الأمر الذى ساهم فى استخلاص الكرات المشتركة مع نجوم الزمالك.





5- تشكيل الزمالك الخاطئ