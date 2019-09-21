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سيارات

أسعار سيارات بيجو اليوم في مصر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:19 م
اسعار بيجو 3008 موديل
اسعار بيجو 3008 موديل 2019
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار بيجو اليوم في مصر 21-9-2019.

أسعار بيجو
بيجو 301 peugeot 301 تبدأ من 230000 جنيه حتى 270000 جنيه لأعلى فئة
بيجو 508 peugeot 508 تبدأ من 410000 جنيه حتى 450000 جنيه لأعلى فئة
بيجو 508 فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 499990 جنيها حتى 629990 جنيها لأعلى فئة

أسعار بيجو 3008 موديل 2019
بيجو 3008 peugeot 3008 تبدأ من 454990 جنيها حتى 615000 جنيه لأعلى فئة.

بيجو 5008 موديل 2020
بيجو 5008 peugeot 5008 تبدأ من 564990 جنيها حتى 689990 جنيها لأعلى فئة.

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