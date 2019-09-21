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أخبار العالم

مصرع 4 وإصابة 31 سائحا في حادث سير بولاية يوتا الأمريكية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:17 م
حادث سير في أمريكا
حادث سير في أمريكا
أ ش أ
لقي أربعة سائحين مصرعهم، وأصيب 31 آخرون اليوم /السبت/ إثر انحراف حافلتهم التي كانت تسير على طريق سريع بجنوب ولاية "يوتا" الأمريكية.

وقال مصدر بشرطة المرور للولاية - وفقا شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن خمسة مصابين من السائحين الذين يتحدثون الصينية في حالة حرجة، ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة الضحايا.

وأضافت الشبكة أن الحادثة وقعت بالقرب حديقة "برايس كانيون الوطنية"، وتعتقد السلطات أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها حيث انقلبت وتحطمت.

وأفادت الشبكة بأن سائق الحافلة وهو أمريكي الجنسية نجا من الحادث، حيث تحقق السلطات في احتمال وجود مشكلة تقنية أدت إلى وقوعه.

ذكر أن نحو 87 ألف سائح صيني زاروا ولاية (يوتا) الأمريكية العام الماضي، حيث يأتون في مقدمة أعداد السائحين الذين يزورون الحدائق الوطنية الخمس بالولاية.

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