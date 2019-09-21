عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام طلائع الجيش بـ الدوري العام

يستضيف فريق طلائع الجيش منافسه المقاولون العرب في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري موسم 2019-2020.





وأعلن عماد النحاس تشكيل فريق المقاولون وجاء كالتالي :

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: حسن الشامي - محمد سمير - أمير عابد - كريم مصطفى.

الوسط: إبراهيم صلاح - فاروق نور الدين - عبدالله يكيني - أحمد الشيمي.

الهجوم: سيف الجزيري - طاهر محمد طاهر.





ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



