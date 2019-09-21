فى أول يوم دراسى.. محافظ أسيوط يكرم نجل الشهيد أحمد محمد على والطلاب المتفوقين

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم السبت اللواء اركان حرب أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية حفل تكريم نجل الشهيد جندى مقاتل "أحمد على محمد " وبعض التلاميذ المتفوقين دراسيًا بمعهد نور الازهر النموذجى الخاص بقرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط على هامش تفقد سير الدراسة فى أول يوم دراسى .



جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للازمات والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور على عبد الحافظ مدير عام المنطقة الازهرية بأسيوط وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى ومحمد عبد المحسن مدير عام الجهاز التنفيذى بمديرية التربية والتعليم ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الاهلية .



بدأت الاحتفالية بالقران الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة ثم كرم قائد المنطقة الجنوبية الطفل " محمد " بمرحلة رياض الاطفال ،نجل الشهيد البطل " أحمد على محمد " والذي استشهد خلال عمليات "حق الشهيد" التي نفذتها القوات المسلحة في محافظة شمال سيناء يوم 7 يناير 2016 ومنحه الهدايا المادية وحقيبة مدرسية وجميع الادوات الدراسية وتعهدت ادارة المعهد الازهرى بتحمل جميع نفقات دراسة نجل الشهيد بالمعهد حتى بلوغه التسع سنوات كما تم خلال الاحتفال تكريم العشرات من الاطفال والطلاب المتفوقين بمختلف المراحل الدراسية وتم تسليم درع المنطقة الازهرية لاسرة الشهيد " احمد على محمد "



وأعلن محافظ أسيوط – خلال كلمته – عن دعم الدولة بكافة مؤسساتها لاسر الشهداء ورعايتهم رعاية كاملة قائلا " مصر لاتنسى شهدائها " مشيرا الى الامن والاستقرار الذى تنعم به البلاد فى ظل قيادة الزعيم والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قائد حركة التنمية لافتا الى تبنى الدولة للنهوض بالتعليم وتخريج جيل جديد قادر على تحقيق التنمية المستدامة .



ووجه قائد المنطقة الجنوبية العسكرية التحية والتقدير لارواح الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن وحماية لامنه وسلامة اراضيه ناقلا تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة لجميع الحضور مؤكدا على دور القوات المسلحة فى حماية الوطن والدفاع عنه وتحقيق التنمية فى كافة المجالات ودعم المؤسسات التعليمية فضلا عن تكريم ابناء الشهداء فى مختلف المناسبات وتكريم المتفوقين من الطلاب بمختلف المراحل الدراسة تشجيعًا لهم على التفوق والعطاء .



وفى نهاية الاحتفالية تم تقديم درع المنطقة الازهرية لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وللوزير المحافظ تقديرا لجهودهم فى دعم العملية التعليمة والنهوض بها .