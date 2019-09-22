ما بنرميش حاجة قديمة.. «الديكوباج» فن الفقراء .. تعرف عليه



ماهو "الديكوباج"



وشرحت نادية محمد، المدربة، أن فن الديكوباج من الفنون القديمة التي عرفت في الصين منذ العصور قبل الميلاد، وقد انتشر هذا الفن بعد ذلك في الدول المختلفة لما له من خصائص تميزه عن غيره من الفنون، ويعرف بأنه فن الفقراء، لأنه يستخدم قديما لتزيين الأثاث القديم، وهو فن سهل وبسيط.



طرق الديكوباج



"يتم باستخدام خامات بسيطة غير باهظة الثمن للحصول على مظاهر جديدة لقطع الأثاث، من مختلف الأسطح مثل الكرتون، المعدن، والخشب، وأبرز الأشياء التي تخضع لفن الديكوباج هي الأطباق والمزهريات، والعمل بها شبيه بالأعمال اليدوية الحرفية" تشرح مدربة الديكوباج.



فوائد الديكوباج



وأعلنت منى فتحي، مدربة ديكوباج، عن ورشة أخرى "أن الدورات مهمة لأن من خلالها بنتعرف علي كيفية تحضير المادة التأسيسية ولاصق الديكوباج، وكيفية تجديد أو تغير شكل اي سطح مناسب ، بالإضافة إلي التعرف علي الطرق المختلفة لعمل الخلفيات إلي جانب التعتيق وما يتعلق بهذا الفن بشكل واف وكيفية استغلال ذلك في عمل قواعد أكواب أنيقة.. من خلال ورشة الديكوباج والسعر 450 جنيها".



أنواع الديكوباج



وكشفت "من خلال الورشة هنتعرف على الأدوات والمواد الأساسية للديكوباج والمواد الخاصة بكل سطح، ثم يتم التطبيق على أسطح مختلفة كالخشب أو الفخار أو الكرتون أو الزجاج أو البلاستيك، كما سنتعرف أيضًا على تقنيات الدهان المختلفة لإظهار شكل القطعة النهائي مثل الكراكليه، ونركز على الاخشاب اللى اكتر هى خامة متوفرة فى بيتنا و عفشنا اللى عايزين نجدده ، الورشة بتكون لمدة يومين فقط شاملة الادوات والخامات وخصم على المجموعة".



للاستعلام



وأوضحت " هتقدري من خلال ورشتنا تنفذي التصميم الخاص بيكي علي ذوقك، وتقومي باستخدام خامات مختلفة تساعدك على إظهار افكارك واللي يفضل يدرب علي قماش هنساعدك، بالإضافة للتدريب على الخشب، والفترة الجاية هنعلن عن ورشة أخرى للعمل علي أسطح مختلفة، مثل الفخار والشمع والمعدن و هنستخدم ورث المناديل والطباعة".



آراء المتدربات



وشرحت نسمة عبد المنعم، إحدى المتدربات، على فن الديكوباج أنها استفادت من تلك الدورة "مش معنى أن عندنا حاجة قديمة او حتى جديدة ومش حابين شكلها أنها تترمي لا دي ممكن تتجدد وتبقى، دلوقتي بقيت أعيد تدوير أي شئ قديم في منزلي وأجدده، ولو حاجة أتكسرت او بقت قديمة، وهو فن أقرب للهاند ميد، وبجدد الفازات و الأطباق والأواني والكراسي والترابيزات، وبقدر أجدد أي أثاث تالف في منزلي، ومبقتش برمي أي حاجة اتكسرت، وبقيت أقدر أعمل لوحات وتابلوهات بقماش وخشب قديم وزجاج وجلد وإكسسوارات، ويمنحها لمسة جمالية، من خلال القص واللصق والترميم".



تدريب الأطفال



وكشفت "انا بدأت أدرب أطفالي على هذا الفن، لأنه سهل وخاماته في البيت وبيحول أي شيء قديم للوحة فنية، وبقوا يعيدون تدوير أي شئ".

"يعني ايه فن الديكوباج ونشأته ومراحل تطوره من بدايته لحد الآن، وإيه هي الأدوات والخامات المستخدمة فيه ونقدر نشتريها منين وكمان ايه البدائل المتاحة وإزاي نقدر نكونها من خامات مصرية متاحة لينا، هنقدم لكم ورشة لكيفية عمل ديكوباج على الأسطح المختلفة وهنطبق ده بشكل عملي على نوعين من الاسطح (خشب و بورسلين).هنتعلم إزاى نعمل ديكوباج باستخدام المناديل وورق الطباعة والطرق المختلفة للتطبيق في النوعين، هنعمل جروب خاص بالورش والاستفسارات عبر WhatsApp لمتابعة المتدربين وتقديم الدعم اللازم لهم بعد الورشة.. الورش لمدة يومين، 4 ساعات يوميا، والحد الأقصى 5 أفراد بالورشة".تفاصيل الورشةكانت تلك تفاصيل ورشة "فن الديكوباج"، وتكلفة الورشة ٨٠٠ جنيه شاملة كل الخامات والأدوات اللي هتحتاجيها خلال يومين الورشة " عشان تقدر تبتدي بيها شغلك وفي آخر الكورس هتاخدي قطعتين من تنفيذك تم التدريب عليها خلال الكورس وعملتيها بايديكي.. والخامات اللى هتاخديها وتشتغلى بيها عبارة عن ( صينيه او تابلوه خشب - طبق بورسلين او صيني - طقم فرش مدقات سفنج - فرشاة ديكوباج - متر صنفره ناعم - متر صنفره خشن - نابكن (منديل) - ورقة ليزر - زجاجة سبراي دوكو شفاف للحماية - مجموعة الألوان الأساسية (احمر، ازرق، اخضر) بالاضافه الي اللون الابيض - مجموعة ألوان مساعده ٣ الوان - علبة غراء لزق خاص بالديكوباج)، وإحنا هنساعدكم يتقنوا فن الديكوباج "حسبما أعلنت مدربة "الديكوباج" عند التواصل معها.