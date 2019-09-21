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رياضة

رئيس المقاولون العرب يهنئ الفريق بالفوز الأول في الدوري المصري

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:06 م
محسن صلاح وعماد النحاس
محسن صلاح وعماد النحاس
حسام الحارتى
حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس ادارة النادي، المشرف العام علي الكرة، وجلال فراج المدير التنفيذي للنادي، علي تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق، في غرفة خلع الملابس بعد الفوز اليوم علي طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية بطولة الدوري المصري.

افتتاحية الدوري المصري :

وأشاد مسئولو المقاولون بمستوى اللاعبين وطالبهم باستمرار الانتصارات في المباريات المقبلة، من عمر البطولة.

يذكر ان سيف الجزيري، لاعب المقاولون العرب، احروز أول أهداف فريقه أمام طلائع الجيش، ويعدّ هذا الهدف هو أول أهداف الموسم الجديد.

أهداف افتتاحية الدوري المصري :

وسجل الجزيري هدف المقاولون الأول والوحيد في الدقيقة 75 من عمر مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، التي اقيمت على إستاد جهاز الرياضة العسكري، في افتتاحية النسخة 61 من مسابقة الدوري العام، ليحصد المقاولون علي ثلاث نقاط.

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