ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ الكاجول.. شاهد.. أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:18 م
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
محمد بدران
نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة لها برفقة صديقة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت بها شورت استرتش قصير باللون الأسود، وستره ترينج بأكمام ،وأرتدت نظارة شمسية ، وحملت حقيبة باللون البنى ،وأنتعلت حذاء باللون الفوشيا .

وقامت بتسريح شعرها بطريقة تناسب إطلالتها ،ولم تتكلف بوضع الكثير من المكياج وأكتفت بوضع أحمر شفاه.

يشار إلى أن بسمة بوسيل اعتزلت الغناء بعد زواجها من تامر حسني واتجهت إلى عالم الموضة والأزياء بتأسيس ماركتها التي تحمل اسمها.




بـ الكاجول.. شاهد.. أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان موف .. بسمة بوسيل تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بإطلالة جذابة.. بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى تبهر متابعيها فى فوتوسيشن بانجلترا

إيه القمر ده.. اطلالة ساحرة لـ بسمة بوسيل زوجة تامر حسني.. شاهد

بـ قبعة غريبة.. بوسى شلبى مع روجينا في مطار القاهرة

مع كلب.. بسمة بوسيل فى أحدث إطلالتها

بـ الأسود.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

ترشيحاتنا

أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة بشأن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

حسن شحاتة: الزمالك عاد للمباراة بعد خروج لاعب خط الهجوم

كوكب المريخ يصيب العلماء بالحيرة بعد ظهور نبضات الليل

#لم_وساختك_يا_تميم .. المصريون يطلقون ثورة ضد أمير قطر

تعليق حسن شحاتة على تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.. فيديو

فى حمام السباحة .. كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها مع سونام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

بالصور.. افتتاح مسرحية اعترافات زوجية لـ هبة عبد الغني بحضور جماهيرى لافت