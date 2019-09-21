بـ الكاجول.. شاهد.. أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة لها برفقة صديقة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وأطلت بها شورت استرتش قصير باللون الأسود، وستره ترينج بأكمام ،وأرتدت نظارة شمسية ، وحملت حقيبة باللون البنى ،وأنتعلت حذاء باللون الفوشيا .وقامت بتسريح شعرها بطريقة تناسب إطلالتها ،ولم تتكلف بوضع الكثير من المكياج وأكتفت بوضع أحمر شفاه.يشار إلى أن بسمة بوسيل اعتزلت الغناء بعد زواجها من تامر حسني واتجهت إلى عالم الموضة والأزياء بتأسيس ماركتها التي تحمل اسمها.