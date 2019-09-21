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رياضة

بعد فوز مانشيستر سيتي 8 - 0 .. تعرف على أكبر النتائج في تاريخ الدوري الإنجليزي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:31 م
صدى البلد
أحمد هاني
اكتسح مانشستر سيتي ضيفه نادي واتفورد بثمانية أهداف مقابل لا شيء ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي .

فوز مانشستر سيتي بثمانية أهداف لصفر على واتفورد اليوم أعاد إلى الأذهان سلسلة من النتائج الكبيرة التي عرفها الدوري الإنجليزي والتي نعرضها فيما يلي

مانشستر يونايتد 9-0 إيبسويتش تاون (1995)

توتنهام 9-1 ويجان (2009)

تشيلسي 8-0 أستون فيلا(2012)

تشيلسي 8-0 ويجان (2010)

نيوكاسل 8-0 شيفيلد وينزداي(1999)

ساوثهامبتون8-0سندرلاند(2014)

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