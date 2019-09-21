بعد فوز مانشيستر سيتي 8 - 0 .. تعرف على أكبر النتائج في تاريخ الدوري الإنجليزي

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه نادي واتفورد بثمانية أهداف مقابل لا شيء ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي .
فوز مانشستر سيتي بثمانية أهداف لصفر على واتفورد اليوم أعاد إلى الأذهان سلسلة من النتائج الكبيرة التي عرفها الدوري الإنجليزي والتي نعرضها فيما يلي
مانشستر يونايتد 9-0 إيبسويتش تاون (1995)
توتنهام 9-1 ويجان (2009)
تشيلسي 8-0 أستون فيلا(2012)
تشيلسي 8-0 ويجان (2010)
نيوكاسل 8-0 شيفيلد وينزداي(1999)
ساوثهامبتون8-0سندرلاند(2014)
فوز مانشستر سيتي بثمانية أهداف لصفر على واتفورد اليوم أعاد إلى الأذهان سلسلة من النتائج الكبيرة التي عرفها الدوري الإنجليزي والتي نعرضها فيما يلي
مانشستر يونايتد 9-0 إيبسويتش تاون (1995)
توتنهام 9-1 ويجان (2009)
تشيلسي 8-0 أستون فيلا(2012)
تشيلسي 8-0 ويجان (2010)
نيوكاسل 8-0 شيفيلد وينزداي(1999)
ساوثهامبتون8-0سندرلاند(2014)