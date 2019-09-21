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منوعات

بعد ثورة فيسبوك ضده.. صحيفة سعودية تكشف هوية اب عذب رضيعته بـ الصفع

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:03 م
صدى البلد
أحمد شريف
خلال الساعات الماضية تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو عنيفا لاب يعذب ابنته الرضيعة التي لم تكمل عامها الأول بعنف ووحشية.

وحاول الرواد معرفة التفاصيل حول هذا الشخص المجهول الذي انهال على ابنته بالصفع والضرب لاجبارها على الوقوف على قدميها الضعيفتين، لكن لم يتضح جنسيته او المكان المقيم فيه بعد.

ولكن كشفت صحيفة المرصد السعودية وفقًا لاحد مصادرها، إن هذا الاب الذي أقدم على تعذيب ابنته الرضيعة رجل فلسطيني الجنسية ويعمل ،عمل أخصائي خدمات لوجستية في شركة بالرياض.

وأفادت الصحيفة السعودية أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية "خالد أبا الخيل" قال في بيان له بان التحقيقات لا تزال تجرى حول المعلومات التي وصلت إلى مركز بلاغات ضد الأب الذي ظهر عبر الفيديو المتداول وهو يسحل رضيعته الصغيرة ، حيث يعمل المسؤولون بالوزارة بوحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.

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