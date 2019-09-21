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أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية تحاول تكرار سيناريو وفوضى عام 2011.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:51 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن من يحاول هز الدولة المصرية واهم، مضيفا:" مفيش حد قادر على ترويع المصريين ".

وجه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، التحية إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في التعامل بحرص شديد و بحنكة وخطة محترفة كي لا نعطي فرصة لتنظيم الإخوان كي يقتل واحد ويتاجروا بالدم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان يحاولون تنفيذ سيناريو عام 2011 وجماعة الإخوان قتلت المتظاهرين وتاجرت بالدم آنذاك".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الشعب المصري هم من قاموا بإحباط مخطط جماعة الإخوان الإرهابية في النزول في تظاهرات لتخريب مصر وإسقاط مؤسساتها".

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