أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية تحاول تكرار سيناريو وفوضى عام 2011.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن من يحاول هز الدولة المصرية واهم، مضيفا:" مفيش حد قادر على ترويع المصريين ".



وجه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، التحية إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في التعامل بحرص شديد و بحنكة وخطة محترفة كي لا نعطي فرصة لتنظيم الإخوان كي يقتل واحد ويتاجروا بالدم.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان يحاولون تنفيذ سيناريو عام 2011 وجماعة الإخوان قتلت المتظاهرين وتاجرت بالدم آنذاك".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الشعب المصري هم من قاموا بإحباط مخطط جماعة الإخوان الإرهابية في النزول في تظاهرات لتخريب مصر وإسقاط مؤسساتها".

