لقطة جماعية.. درة ومحمد رمضان وشريف رمزى فى مهرجان الجونة السينمائي.. صور

نشر الفنان شريف رمز مجموعة من الصور له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الثالثة.



وظهر شريف رمزي بالصور مع الفنان محمد رمضان والفنانة درة التونسية معلقا عليها قائلا "صور من فعاليات مهرجان الجونة".



ولقيت الصورة ردود افعال واسعة من متابعية عبر انستجرام.



يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري