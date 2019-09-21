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فن

بعد استئصال ورم فى الأحبال الصوتية .. خالد سليم يكشف عن سر إنقاص وزنه .. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:28 م
خالد سليم
خالد سليم
أحمد إبراهيم
كشف الفنان خالد سليم عن سر انقاص وزنه واللوك الذى ظهر عليه فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دروته الثالثة والتى تستمر فعالياتها حتى 27 سبتمبر الحالى.

وقال خالد سليم فى لقاء ببرنامج "عرب وود" : "قررت انقاص وزنى بعد ان زاد بسبب الادوية التى كنت اتناولها والتى كانت تحتوى على الكورتيزون وذلك بعد ان تعرضت الى الاصابة بورم حميد فى الاحبال الصوتية فى اول العام الحالى.

وكان خالد سيلم تعرض لوعكة صحية شديدة حيث اكتشاف كيس دهنى وورم على الأحبال الصوتية وتم استئصاله بعد عمل "مزرعة".

يذكر ان يشارك الفنان خالد سليم فى تصوير مسلسل "بلا دليل" مع الفنان درة وهو من تأليف إنجى على واخراج منال الصيفى.



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