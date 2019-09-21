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رياضة

بالفيديو .. الـ VAR يمنح غرناطة الهدف الثاني أمام برشلونة في الدوري الإسباني

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:53 م
صدى البلد
أحمد هاني
تأخر فريق برشلونة بهدفين دون رد أمام مضيفه غرناطة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

جاء هدف الثاني من من توقيع فاديو، فى الدقيقة 66 من زمن المباراة، عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح على يمين تير شتيجن حارس البارسا بعد مراجعة الحكم الـ var، لتصبح النتيجة تقدم غرناطة 2 - 0.

وجاء هدف الشوط الأول الوحيد عبر رامون عزيز ، بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة، من ضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية أمام مرمى البارسا، لتصبح النتيجة تقدم غرناطة .

و تقام المباراة في ملعب تيوفو لوس كارمينيس لحساب مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي والذي شهد تواجد ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء

حارس مرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمو لونجليه – جونيور فيربو.

خط الوسط : فرينكي دي يونج – ايفان راكيتيتش و سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم : لويس سواريز – كارليس بيريز و أنطوان جريزمان.

ويحتل برشلونة المركز الخامس فى جدول ترتيب الليجا برصيد 7 نقاط، فيما يأتى غرناطة فى المركز السادس بنفس رصيد النقاط

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