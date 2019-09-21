فضيحة.. فيديو لمجموعة شباب يتقاضون أموالا للمشاركة في المظاهرات الإخوانية

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يتقاضون الأموال للمشاركة في المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان الارهابية، لافتا إلى أن الفيديو تم تصويره بكاميرا من الشارع.



وعلق "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اللي اتصرف على هاشتاج السيسي كان شبرقة شبرقة"، مضيفا: "لو كانوا صرفوا الفلوس على الناس كان أحسن، بس هما عايزين يهدوا البلد".



وكانت جماعة الإخوان الإرهابية قد وجهت أمس دعوات للمصريين إلى النزول والتظاهر، إلا أن جميع دعواتهم باءت بالفشل، وأظهر الشعب المصري وعيه، وأفشل مخططهم للتظاهر وإثارة الشغب، كما قامت الجماعة الإرهابية بعرض مجموعة مفبركة من الفيديوهات والصور تزعم فيها أنها لمظاهرات في التحرير.



وشهد ميدان التحرير أمس حالة من السيولة المرورية ولم يشهد أي مظاهرات كما زعمت جماعة الإخوان الإرهابية بدليل ما قالة أحد قادتهم إن الميدان لم يدخله متظاهرون أمس.