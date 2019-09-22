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رياضة

شاهد.. رسالة خاصة من هاني حتحوت لـ حسام البدري

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:34 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الكابتن حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، يجب أن يحدد هدفه بشكل واضح في الفترة المقبلة، وبناء على ذلك يضع قائمة بالأسماء المرشحة لضمها.

وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «يجب أن يحدد الاتحاد خطته ويعرض طلباته على الكابتن حسام البدري.. هناك آمال كبيرة معلقة على البدري والمنتخب».

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تولي حسام البدري الإدارة الفنية لمنتخب مصر قبل أيام، وأسند إليه مهمة اختيار الجهاز المعاون.

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