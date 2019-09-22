نرمين الفقى تتعرض لوصلة غزل من متابعيها بعد نشرها صورا بفستان قصير ..شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وظهرت الفنانة نرمين الفقى باطلالة جديدة ولاقت الصورة اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :القمر - يا جمالك - مشاء اللهجدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقى هو مسلسل "أبو العروسة" .وشارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقى، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي، وأماني كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، وينتمي لفئة الستين حلقة.