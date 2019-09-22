التعليم تحذر من الصفحات الوهمية التي تنتحل صفة الوزير عبر فيس بوك

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ينتحل شخصية وزير التربية والتعليم ويتحدث باسمه وصورته.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذا الحساب مزيف وينتحل شخصية الوزير وعلى الرأي العام أن يحذر منه.



وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن وزير التربية والتعليم ليس له إلا حساب رسمي واحد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يمكن متابعتها فقط عبر الرابط التالي : https://www.facebook.com/tshawki ، وأي صفحة أو حساب اخر يتحدث بإسمه "مزور".



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزير أبلغ رسميا عن الحساب المزور ونجح في إغلاقه ، ولكن وجب التنويه لفكرة ظهور حسابات مزيفة تتحدث باسم الوزير وتروج أخبار مغلوطة ومثيرة للبلبلة، وقالت الوزارة : احذروا الشائعات والبلبلة وتحققوا قبل أن تتجاوبوا وتنشروا وتصدقوا.