البربري الجاهل .. إليسا تعلق على فيديو معذب الطفلة

أقل شي يتم توقيف هيك إنسان بربري جاهل. الحيوان عندو حنيّة على ولادو أكتر. بأيا منطق في ناس بهالأخلاق بيتصرفو هيك مع ولادن؟ والمجرم الأكبر هوي اللي عم يصوّر ومبسوط وما حاول يمنع هالأب المجرم من اللي عم يعملوه. خلصت الدني pic.twitter.com/jVg3P1JqGF — Elissa (@elissakh) September 21, 2019

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الفيديو المتداول للطفلة الرضيعة التي يقوم والدها بضربها والذي حمل اسم " معذب الطفلة" من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.وغردت إليسا قائلة: "أقل شي يتم توقيف هيك إنسان بربري جاهل. الحيوان عندو حنيّة على ولادو أكتر. بأيا منطق في ناس بهالأخلاق بيتصرفو هيك مع ولادن؟ والمجرم الأكبر هوي اللي عم يصوّر ومبسوط وما حاول يمنع هالأب المجرم من اللي عم يعملوه. خلصت الدني".قام ذلك الشخص الذي يدعى يوسف القططي، فلسطيني الجنسية ويقيم في السعودية، بتصوير فيديو يعتذر فيه لابنته ولكل رواد التواصل الاجتماعي الذين حركوا السلطات في السعودية لاتخاذ قرار سريع بالقبض عليه بسبب ذلك الفيديو البغيض الذي يعبر عن شخص مريض نفسيا.جدير بالذكر أن الفيديو أثار الغضب بين الرواد، وقاموا بنشره على أوسع نطاق حتى وصل إلي السلطات الإعلامية في السعودية وقامت بالتحرك فورا.