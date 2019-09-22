شاهد.. طلاب بجامعة المنوفية يحيون العلم في أول يوم دراسي

في تقليد جديد قام طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، بتحية العلم في أول يوم دراسي، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، مؤكدًا أهمية زرع روح الوطنية والانتماء داخل الطلاب، وتوعيتهم بما تقوم به الدولة لتطوير التعليم والسعي بخطى كبيرة في طريق المستقبل.



كما وجه مبارك التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعام الدراسي الجديد، وأهمية الإلتزام من اليوم الأول بالمحاضرات بالكلية التي تعد من الكليات المتميزة بالجامعة وماتضمه من تخصصات ومواهب متميزة يسطع نجمهم فى مختلف الملتقيات الرياضية.



كما شدّد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بالتقاليد الجامعية، والحفاظ على منشآت الكلية، والتحلي بالأخلاق العامة، والتواصل مع العميد وأعضاء هيئة التدريس للحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.



ورافق رئيس الجامعة المحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة، والمحاسب جلال عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وكان في استقباله الدكتور نعيم فوزى، عميد الكلية، والدكتور إبراهيم غريب، والدكتور أشرف الخولى عميدا الكلية السابقان ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.