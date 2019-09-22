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فن

تعرف على حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شروق ابراهيم
انتشر فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كانا يتواجدان لدى واحدة من أشهر مصففات الشعر من أجل تغيير شيرين اللوك الخاص بها.

وظهرت شيرين بدون وجود أي ملامح حمل عليها بعد انتشار شائعة حملها وإخفائها لهذا الأمر عن جمهورها، بعد إلغاءها لعدد من الحفلات الصيفية منها حفلها في مهرجان قرطاج.

وكانت آخر تغريدات شيرين التي طمأنت من خلالها جمهورها: " "أنا فرحانة جدًا بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكرًا ودايمًا ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليّ".

وأضافت شيرين عبد الوهاب:" أنا كنت في إجازة وحاليًا شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب".

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