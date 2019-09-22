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نائب مدير مشروع روضة السيدة زينب: 98% تم تسكينهم حتى الآن.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:15 م
تل العقارب
تل العقارب
مي محمد
قال مجدي خطاب، نائب مدير مشروع روضة السيدة زينب، إنه تم العمل على مشروع روضة السيدة زينب "تل العقارب سابقا" منذ عام 2016، لافتا إلى أن المنطقة كانت عبارة عن عشش ومنطقة عشوائية.

وتابع خلال لقاء خاص عرضة برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الأحد، أنه كان مطلوب تطوير المنطقة من خلال إزالتها بالكامل ونقل جميع سكان المنطقة إلى مدينة 6 أكتوبر، ومن ثم تم بناء المشروع والعمل عليه.

واستطرد نائب مدير مشروع روضة السيدة زينب، أنه بدأت إجراءات التسكين منذ فترة، منوها إلى أنه تم تسكين المنطقة بنسبة حوالى 98%.

وأكد مجدي خطاب، أن جميع الشقق تسلم كاملة الفرش، متضمنة جميع الأجهزة والعفش.

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