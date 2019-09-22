تعرف على أكبر مدرسة للتربية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة البحيرة.. صور

تعتبر مدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور المدرسة الأم لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.



وتشهد المدرسة المزيد من الجهد والاهتمام من التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لمتابعة ورعاية الطلاب والطالبات المقيدين بها وتقديم الأنشطة وسبل الرعاية لهم..ينشر "صدى البلد" العديد من المعلومات عن مدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور:



عدد التلاميذ المقيدين بمدرسة ناصر للتربية الخاصة ٣١١ تلميذا

يتلقى تلاميذ المدرسة تعليمهم فى ٢٠ فصلا مقسما إلى" ٤فصول تهيئة،و٤ تعليمى،٦اعداد مهنى ،وفصلان تلمذة صناعية"

المدرسة بها إقامة داخلية تسع المدرسة 90 سريرا يشرف عليها مشرف مبيت وبها مطبخ ومطعم ويعمل بها 68 عاملا.



تقوم المدرسة بتنمية المهارات العلمية والحياتية والأكاديمية والتخاطب.



توفر المدرسة جميع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وبعض الحرف مثل النجارة والزخرفة والجلود والملابس.



يحصل الطلاب فى النهاية على الشهادة إتمام التلمذة الصناعية التي تعادل الإعدادية المهنية.