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أخبار العالم

بعد توقيفها شهرين .. تحديد موعد الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:15 م
الناقلة البريطانية
الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران
شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، بإعلان إيران، أنها قد تفرج، اليوم الأحد، عن الناقلة البريطانية التي تحتجزها، عند مضيق هرمز.

وقال التلفزيون السويدي، إن إيريك هانيل، الرئيس التنفيذي للشركة السويدية المالكة للناقلة البريطانية، التي تحتجزها إيران وترفع علم بريطانيا، أكد أنه تلقى معلومات باحتمال الإفراج عنها اليوم.

وفي يوليو الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين من احتجاز سلطات إقليم جبل طارق (التابع لبريطانيا)، ناقلة النفط الإيرانية "جريس-1".

وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية، لكن طهران لا تزال تضع الناقلة البريطانية، تحت الرهن، متهمة إياها بانتهاك قواعد الملاحة الدولية.

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