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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: استقبال الطلاب وانتظام الدراسة من اليوم الأول

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:57 م
رئيس جامعة الفيوم:
رئيس جامعة الفيوم: استقبال الطلاب وانتظام الدراسة
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن الدراسة بالجامعة انتظمت بكافة الكليات بدءا من اليوم.

وأعلن شديد أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 المتعلقة بالترتيبات الخاصة بالعملية التعليمية والتي تشمل تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات وإعلان الجداول الدراسية وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية وتوفير كافة العناصر والوسائل التعليمية المختلفة بالإضافة إلى استقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة.

وطالب بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتفعيلها في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تنمية قدرات الطلاب العلمية والعملية وإكسابهم الخبرات المختلفة.

كما انتهت المدن الجامعية بكامل طاقاتها من استعدادات استقبال وتسكين الطلاب المغتربين البالغ عددهم الإجمالي 1747 طالبة و1156 طالبا بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2019.

وأبدى الدكتور أحمد جابر شديد تمنياته للطلاب الجدد والقدامى بالنجاح والتميز خلال دراستهم الجامعية، مؤكدًا أن جامعة الفيوم ستشهد خلال الفترة القادمة بذل مزيد من الجهد والعمل حتى تنال المكانة التي تستحقها على المستويين المحلي والعالمي.

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