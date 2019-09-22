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فن

أحمد مراد يوجه رسالة لجمهوره بعد تحقيق الفيل الأزرق 2 100 مليون جنيه

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:57 م
فيلم الفيل الازرق
فيلم الفيل الازرق ٢
محمد بدران
عبر الكاتب أحمد مراد عن سعادته البالغة بتخطي إيرادات فيلم فيلم الفيل الأزرق 2 حاجز الـ 100 مليون جنيه، وتحقيقه أعلى رقم في تاريخ السينما المصرية.

ونشر أحمد مراد أفيش الفيلم عبر صفحته الشخصية على "انستجرام" وكتب قائلًا: "شكرا للجمهور أول فيلم مصرى يتخطى حاجز 100 مليون جنيه إيرادات".

واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المعادلة الصعبة منذ طرحه بدور العرض قبل 8 أسابيع، حيث حصد الإيرادات الضخمة وغير المسبوقة فى شباك التذاكر، وفى نفس الوقت لاقى نجاحًا ورواجًا كبيرًا على المستوى النقدى والجماهيرى وهو ما تعجز العديد من الأفلام على تحقيقه فى سنوات، وهذا يعود إلى الاستعانة بأهم العناصر وراء الكاميرًا وتوفير كل ما يحتاجه الفيلم من الناحية الإنتاجية حتى خرج فى النهاية بهذا الشكل المميز.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.



أحمد مراد يوجه رسالة لجمهوره بعد تحقيق الفيل الأزرق 2 100 مليون جنيه

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