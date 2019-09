أحمد مراد يوجه رسالة لجمهوره بعد تحقيق الفيل الأزرق 2 100 مليون جنيه

View this post on Instagram

شكرًا للجمهور... 😍🥳🎬🐘💯♥️ أول فيلم مصري يتخطى حاجز ١٠٠ مليون جنيه ايرادات... @karimabdelazizofficial @hendsabri @nellykarim_official @marwanwhamed @heshamnazih @attiausama @taraemad @marvunis @shereenredaofficial @khaledelsawyofegypt @ahmadalmorsy @eyadnassar71 @badawy @andrewstunts @synergyfilmsegy @blueelephantmovie