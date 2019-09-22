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فن

حبيبة قلبي .. شاهيناز بصحبة دنيا عبد العزيز.. شاهد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:08 م
شاهيناز ودنيا عبد
شاهيناز ودنيا عبد العزيز
محمد بدران
نشرت المطربة شاهيناز صورة تجمعها بـ الفنانة دنيا عبد العزيز من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وظهرت شاهيناز برفقة الفنانة دنيا عبد العزيز فى احدى المناسبات وعلقت قائلة "حبيبة قلبي عشرة احلى سنين كنتى كتير وحشانى"


يذكر أن آخر أعمال شاهيناز الغنائية كانت أغنية "ولا زيك في الدنيا يا أمي"، من كلمات حسني حجاج وألحان وتوزيع آدم حسين.


يعرض حاليا لدنيا عبد العزيز في مسلسل "قيد عائلي" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد نجاتي، أميرة هاني، ميرنا وليد.

حبيبة قلبي .. شاهيناز بصحبة دنيا عبد العزيز.. شاهد

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