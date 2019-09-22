سلاح الجو العراقي يدمر سيارة مفخخة غربي محافظة الأنبار

أفادت وسائل إعلام عراقية في أنباء عاجلة أن سلاح الجو العراقي دمر سيارة مفخخة غربي محافظة الأنبار.



وقالت قناة "السومرية نيوز"، نقلًا عن القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي، إن "طيران الجيش قصف عجلة مفخخة كانت موضوعة في وادي حوران 70 كم بعمق صحراء الانبار الغربية، ما أدى الى تدميرها ومقتل من فيها".



وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من الاستيلاء على أسلحة متنوعة و إبطال مفعول الأسلحة دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية".



وتابع: "القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية غير مسبوقة على جميع المناطق المستهدفة في عملية تعقب خلايا التنظيم الإجرامي في المناطق الصحراوية المحصورة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين".



يأتي ذلك بعدما قصفت طائرات مسيرة مجهولة معسكر تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، في أقصى غربي محافظة الأنبار العراقية.



ويقع المعسكر الواقع في صحراء مدينة الرطبة يعتبر مقرا للقطعات العسكرية التابعة للحشد الشعبي الجوالة في المناطق الصحراوية الغربية بمحافظة الأنبار.



