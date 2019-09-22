رئيس جامعة حلوان يشهد حفل استقبال العام الدراسي الجديد وسط حضور طلابي كثيف .. صور

وسط حضور طلابي كبير نظمت جامعة حلوان اليوم حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى في العام الجامعي الجديد 2020/2019 والذي أقيم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وبعض أعضاء هيئات التدريس وكل من أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين والجهاز الإداري للجامعة والطلاب.



وفى كلمته التى ألقاها الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وسط الطلاب الحضور القدامى والجدد تمنى لهم فيها عاما جامعيا جديدا تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية، يكون مزدهرا بالأنشطة الطلابية والموسم الثقافي.



وقال إن الجامعة تحرص دائما على التميز كمنظومة عمل متكاملة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة بما يخدم قطاعا عريضا من الشباب الجامعي ويصب في صالح الوطن، بحيث تكون العملية التعليمية والجامعة مواكبة لأحدث المستجدات العالمية وقادرة على تقديم رسالتها في خدمة المجتمع.



وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب في كافة المجالات والأنشطة بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مؤكدا على أن مكتبه مفتوح دائما لتلقى اي اقتراحات او رؤى للطلاب والاستماع لها.



وأشار الدكتور ماجد نجم إلى انتهاء الجامعة من جميع تجهيزات المباني والمنشآت والمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل واطمأن على انها على اتم الاستعداد لاستقبال الطلاب.



وتمنى الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للطلاب أن يكون عاما أكاديميا متميزا بمزيد من البرامج الدراسية الجديدة، وأن يكون عاما جامعيا حافلا بالانشطة الطلابية المتميزة حيث حرصت الجامعة على التطوير الشامل بكل قطاعاتها لتكون من افضل واحسن الجامعات.



وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم ، ورفع اعلام كليات الجامعة بمشاركة عمداء الكليات والاسر الطلابية ثم رفع علم جامعة حلوان، وقام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والنواب و العمداء وعدد من قيادات الجامعة برفع العلم المصري، مع أداء تحية العلم، وعقب ذلك انطلقت فعاليات سباق الدراجات ثم تقديم فقرات فنية ومباريات رياضية بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية.