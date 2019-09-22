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رياضة

الدوري الإنجليزي.. كالوم تشامبرس يتعادل لآرسنال أمام أستون فيلا 2--2

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:21 م
كالوم تشامبرس لاعب
كالوم تشامبرس لاعب فريق ارسنال
حسام الحارتي
أحرز كالوم تشامبرس لاعب فريق ارسنال هدف تعادل فريقه في مرمى شباك منافسه أستون فيلا في الدقيقة "81"، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، لتصبح النتيجة هدفين لكلا الفريقين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين أرسنال ومنافسه استون فيلا بتقدم فريق استون فيلا بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز جون ماكجين لاعب استون فيلا هدف تقدم فريقه من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق اللاعب أنور الغازي داخل منطقة الجزاء ليستقبلها جون مكين بوضعها بالقدم على يسار الحارس لتسكن الشباك.

فرض لاعبو أستون فيلا السيطرة الكاملة على لاعبي أرسنال وأهدر لاعبو أستون فيلا العديد من الفرص بمشاركة تريزيجيه.

تعرض ميتلاند نيلس لاعب فريق أرسنال للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء للمرة الثانية بسبب تدخله القوي مع أنور الغازي لاعب أستون فيلا.

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