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رياضة

جمال الغندور يطلب شرطا غريبا عند تشكيل لجنة الحكام.. واتحاد الكرة يوافق

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:05 م
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
يسرى غازى
خلت التشكيلة النهائية للجنة الرئيسية للحكام فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور الذي تم الإعلان عنها اليوم الأحد من منصب النائب.

وتمسك جمال الغندور بعدم وضع نائب له فى اللجنة الرئيسية على خلاف ما جرى العرف عليه فى اللجان السابقة ما جعل اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تعلن عن التشكيل النهائى للجنة عبر الموقع الرسمي بدون وجود منصب النائب.

وجاء التشكيل النهائى للجنة الحكام على النحو التالي:
جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

العضوية
ياسر عبد الرؤوف وتامر دري ومحمد فاروق ومحمد عبدالقادر قدورة ومجدى رزق ومحمد فرج.

قسم الشئون المالية
حسام طه

قسم الشئون القانونية
صلاح بري

قسم الشئون الإدارية
عزت حجاج رئيس قسم ومحمد معوض وجيمس حنا

قسم الشئون الفنية
وجيه أحمد رئيس القسم وسيد مراد وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا

العلاقات العامة
حسام الجوهري
جمال الغندور يطلب شرطا غريبا عند تشكيل لجنة الحكام.. واتحاد الكرة يوافق

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