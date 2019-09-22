مواعيد عرض فيلم هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة السينمائي

ينطلق فيلم هذه ليلتي للمخرج يوسف نعمان في عرضه العالمي الأول بـمهرجان الجونة السينمائي وينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر في قاعة سي سينما 3 في برنامج الأفلام القصيرة 2، وكان الفيلم حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.



وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.



مواعيد عرض فيلم هذه ليلتي (برنامج الأفلام القصيرة 2):.



يوم الإثنين 23 سبتمبر | في قاعة سي سينما 3 | الساعة 06:30 مساءا بتوقيت مصر.



والإعادة يوم الثلاثاء 24سبتمبر | في قاعة سي سينما 3 | الساعة 01:00 ظهرا بتوقيت مصر.



ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production، وفيلم كلينك اكسبريس.