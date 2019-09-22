رجعوا لبعض تاني.. معز مسعود وشيري عادل يثيران الجدل في الجونة

أثار الثنائي شيري عادل ومعز مسعود جدلا كبيرا في كواليس مهرجان الجونة السينمائي، لا بسبب ظهورهما معا على السجادة الحمراء ليلة الافتتاح، وإنما بسبب ظهورهما المتكرر في أروقة الفندق الذي ينزل به نجوم المهرجان.



ورغم رفض الفنانة شيري عادل الإجابة عن تساؤلات كثيرين حول عودتها إلى زوجها السابق الداعية الإسلامي معز مسعود، إلا أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن عودة الثنائي لاستئناف حياتهما الزوجية، خاصة أنه ليس منطقيا التواجد الدائم لهما معا بعد أيام من انفصالهما، وهو ربما ستعلن عنه شيري عادل قريبا، حسب مقربين منها، خاصة أنها معروفة بتفضيل الخصوصية والابتعاد بحياتها الشخصية عن الإعلام.



كان طلاق شيري عادل من زوجها معز مسعود أثار جدلا، لا يقل عن الجدل الذي أثاره خبر زواجهما منذ شهور، حيث أثيرت حالة من الجدل بعد إعلان الفنانة شيري عادل انفصالها رسميا عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد فترة لم تدم أكثر من عام، حيث تم الزواج بينهما في شهر يوليو 2018، وتم الطلاق في شهر يوليو 2019، لكنه ظل طي الكتمان ولم يعلن عنه إلا مؤخرا رغم كثرة الشائعات حول طلاقهما منذ أشهر.



زواج الداعية الإسلامي معز مسعود من الفنانة المتألقة شيري عادل والذي بدأت قصته بعد تعاونهما سويا في مسلسل «السهام المارقة» الذي أنتج العام الماضي، لم يعلم به أحد من خلال العديد من الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استمرت لأكثر من أسابيع لتجبر معز مسعود على الخروج ببيان يعلن فيه زواجه من الفنانة شيري عادل، ويرد فيه على النقد الذي وجه له من خلال الكثيرين فيما وصف بـ «زواج الشيخ والفنانة».



شيري عادل الجميلة التي استطاعت أن توقع الداعية معز مسعود في حبها خلال تعاونهما في مسلسل «السهام المارقة»، لم تكن تعلم أن زواجهما لن يدم كثيرا، وأنه سوف تصاحبه العديد من الشائعات التي لم تتوقف يوما عن انفصال معز مسعود وشيري عادل بسبب الخلافات بينهما بعد الزواج والتي بدأت شرارتها بعد الزواج بشهرين بعدما عُرض على الفنانة شيري عادل التعاقد على بطولة أحد الأعمال السينمائية وهو ما يرفضه معز مسعود نهائيًا.



على مدار العام لم تتوقف الشائعات حول انفصال الثنائي معز مسعود والفنانة شيري عادل، والتي لم يبادر أحد منهما لتأكيد تلك الشائعات أو نفيها، حتى أكدت الفنانة شيري عادل تلك الشائعات بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» تؤكد انفصالهما، لتنضم الفنانة شيري عادل إلى المرشدة السياحية الشابة بسنت نور الدين التي طلقها الداعية قبل زواجه من شيري عادل بـ 3 أشهر فقط.