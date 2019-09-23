أولياء امور مدرسة نجيب محفوظ بـ فيصل يستغيثون لرفع القمامة..صور

استغاث المواطن أيمن محمد أحمد ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة يوم الأحد فى أول يوم مدرسة أمام سور مدرسة نجيب محفوظ بفيصل.



ويقول فى رسالته : القمامة تسببت فى انتشار الأمراض ورائحة كريهة ومنظر سيئ خاصة أنها أمام مدرسة ابتدائى.



وأضاف :أول يوم مدرسة والأولاد هيتخنقوا من الرائحة البشعة.



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