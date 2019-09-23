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بين الناس

أولياء امور مدرسة نجيب محفوظ بـ فيصل يستغيثون لرفع القمامة..صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن أيمن محمد أحمد ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة يوم الأحد فى أول يوم مدرسة أمام سور مدرسة نجيب محفوظ بفيصل.

ويقول فى رسالته : القمامة تسببت فى انتشار الأمراض ورائحة كريهة ومنظر سيئ خاصة أنها أمام مدرسة ابتدائى.

وأضاف :أول يوم مدرسة والأولاد هيتخنقوا من الرائحة البشعة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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