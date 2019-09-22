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رياضة

الدوري الإسباني .. بنزيما يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد في شباك أشبيلية .. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:32 م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
حسن العمدة
أحرز كريم بنزيما الهدف الأول لفريقه ريال مدريد فى شباك أشبيلية، من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان فى الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال مدريد فى الدقيقة 64 عن طريق بنزيما بعد تلقيه عرضيه رائعه من كربخال ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .

ويحتل ريال مدريد فى المركز السابع برصيد 8 نقاط ، وجاء أشبيلية فى المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

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