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أخبار العالم

ترامب: أمريكا والهند ملتزمتان بالحرب على الإرهاب

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:00 م
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية والهند ملتزمتان بحماية المدنيين من الإرهاب.

وأوضح ترامب، خلال خطاب مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في هيوستن، بولاية تكساس أمام الآلاف من الأمريكيين ذوي الأصول الهندية: "اليوم نكرم الجنود الأمريكيين والهنود الشجعان الذين عملوا معا لحماية حريتنا".

وتابع: "نقف اليوم بفخر دفاعا عن الحرية، ونحن ملتزمون بحماية المدنيين الأبرياء من تهديد الإرهاب الأصولي".

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