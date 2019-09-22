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فن

نسوان وخمرة بعزق فيها .. أغنية جديدة تهاجم الهارب محمد علي .. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:34 م
الهارب محمد على
الهارب محمد على
اسلام مقلد
تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أغنية جديدة تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهاجم المقاول الهارب محمد على عقب تصريحاته المفبركة تجاه الدولة المصرية وتحريضه للمواطنين على الخروج للتظاهر.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حكما بالحبس لمدة 6 أشهر صدر ضد المقاول الهارب محمد علي في شهر أبريل الماضي بعدما خرج من مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الحكم صدر بحق محمد علي في قضية الاستيلاء على تركة شقيقه المتوفى".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المحكمة حكمت على محمد علي في يوم 11 – 4 -2019 ، ومطلوب من الانتربول الدولي يبدأ في اتخاذ إجراءات، ده بياكل حق الورثة وحق أخيه المتوفي".

ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والشكر إلى المستشار مرتضى منصور، لأنه هو من أعطاه نص الحكم على محمد علي.


 

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