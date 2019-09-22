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رياضة

بالفيديو.. نيمار يعود للتوهج ويقود باريس سان جيرمان لصدارة الدورى الفرنسى على حساب ليون

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:59 م
نيمار
نيمار
أحمد هاني
نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق فوز قاتل على مضيفه ليون بهدف دون رد، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأخير، فى قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

هدف المباراة الوحيد جاء عبر النجم البرازيلي نيمار فى الوقت القاتل من المباراة وتحديدا عند الدقيقة 87 من خلال مراوغة رائعة وتسديدة فى المرمى مباشرة، ليقود فريقه نحو ثلاث نقاط هامة.

فوز باريس سان جيرمان جعله يصل إلى مكانه المفضل في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف آنجي، في المقابل تراجع ليون للمركز التاسع برصيد 8 نقاط.

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