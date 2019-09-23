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أخبار العالم

حقيقة إلغاء السلطات السعودية ملاحقة غير المحجبات .. مستند

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:44 ص
الحجاب في السعودية
الحجاب في السعودية
شريف سيد
كشفت صحيفة "المرصد" الإلكترونية السعودية حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن منع ملاحقة المواطنات والوافدات غير المحجبات في السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالداخلية السعودية قوله إن هذا التعميم لا صحة له من الأساس، وهو ما يتضح من اللغة المكتوب بها.

وقال المصدر إن المصطلحات التي استخدمت في التعميم المنسوب لا يتم استخدامها في التعاميم والمراسلات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وانتشر مستند على مواقع التواصل الإجتماعي يحمل تعميم من وزارة الداخلية السعودية يأمر بعدم ملاحقة السيدات والوافدة إلى السعودية بسبب عدم ارتداء الحجاب.

حقيقة إلغاء السلطات السعودية ملاحقة غير المحجبات .. مستند

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