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أخبار البلد

يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:54 ص
لميس الحديدي وعمرو
لميس الحديدي وعمرو اديب
مصطفى كرم
علقت الإعلامية لميس الحديدي على حلقة زوجها الإعلامي عمرو أديب باستضافة محمود حمدى عبد الفتاح السيسى، العضو المنتدب لسلسلة صيدليات 19011، والذى ادعى البعض أنه نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وغردت لميس الحديدي عبر تويتر قائلة: "‏ملعوبة يا مورا يا حريييييف".

ولقيت تغريدتها ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎فعلا عمرو اديب طلع استاذ ورئيس قسم" و "‏‎صنايعي إعلام" و "‏‎صح ملعوبة ما هو طول عمره لعيب".

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