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مرأة

أسرع وأسهل الطرق لعمل مبكبكة بالدجاج

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:52 م
أسرع وأسهل الطرق
أسرع وأسهل الطرق لعمل مبكبكة بالدجاج
أسماء عبد الحفيظ
تتلهف أغلب السيدات إلى اكتشاف الطريقة الصحيحة لعمل المبكبكة ،لذلك قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"،، طريقة عمل المبكبكة السريعة بالفراخ.

وتضمّنت مقادير عمل المبكبكة السريعة بالفراخ، ما يلي:

نصف كيلو مكرونة
صدور فراخ مكعبات
فلفل ألوان مكعبات
بصلة مفرومة
بصل مفروم
نصف كوب صلصة
ثوم مفروم
كارى
جنزبيل
ملح وفلفل
زيت

طريقة عمل مبكبكة بالدجاج :

نضع طاسة على النار و نضيف إليها الزيت، ونتركها على النار حتى تسخن .
نضيف إليها قطع الدجاج مع التقليب ،و نضيف إليها البصل .
نضع الثوم مع التقليب، و نضيف الفلفل الألوان و نضع عليها البهارات .
نضيف إليها الطماطم و نتركها حتى تتسبك .
نضع الماء و المكرونة و نتركهم على النار حتى النضج ،و تقدم بالهنا و الشفا في طبق التقديم .

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