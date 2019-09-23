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فن

بدون مكياج.. نوال الزغبي تصبح على جمهورها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
شروق ابراهيم
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة سيلفي لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بدون مكياج.

وكتبت نوال الزغبي تعليق على الصورة قائلا: "صباح الخير عليكم".

جدير بالذكر أن نوال الزغبي حققت نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم 3 أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الاغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

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