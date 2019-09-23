تطوير جميع نيابات المرور.. التخطيط تكشف جهود الدولة للتحول الرقمي

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، والتي بلغت ٣١٢ مركزا تم تطوير ٢٢٥ منها لتوفير ١٢٠ خدمة بمنافذهم إلى جانب تطوير ٢٨ مكتب شهر عقاري على الإصدار الأول و١٤ مكتب علي الإصدار الثاني و٨٩ مكتب شرطة من إجمالي ٣٦٧ وتطوير كامل وحدات المرور والبالغ عددها ١٩٦ وحدة.
وقال تقرير صادر عن وزارة التخطيط حول جهود التحول الرقمي، إنه تم تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها ٢٣٩ نيابة ومكاتب السجل التجاري البالغة ٩٣ مكتب إلي جانب تطوير كل مكاتب الصحة والبالغة ٤٦٦٦ مكتبا، فضلًا عن تطوير ٩٩ محكمة و٢٤ قسم طب شرعي.
كما لفت التقرير إلي إجراء عملية تحول رقمي شاملة بمحافظة بورسعيد والتي سجلت تطوير شامل وكامل لكافة الجهات بها حيث أشار التقرير إلي تطوير ٢١ مكتب صحة وكافة نيابات المرور إلي جانب تطوير مكاتب السجل التجاري والمحاكم والطب الشرعي فضلًا عن تسجيل الأحكام في النيابة وتطوير أقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقاري مع تطوير ستة مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة.