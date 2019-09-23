لأول مرة .. كوريا الجنوبية تستخدم الروبوتات في الدليفري.. صور

أعلنت حكومة مدينة "سيول " الكورية أنه من المقرر أن يبدأ اختبار تجريبي لاستخدام الروبوتات (الإنسان الآلي) في العمل بـ خدمة توصيل السلع الـ"دليفري" في مدينة الوسائط الرقمية وهي مجمع شركات في حي سانجام في سول.



ووفقًا للمسئول بالمدينة والمكلف ببدء تشغيل المشروع في معهد سول للتكنولوجيا جونج يونج، "ستبدأ الروبوتات بنقل إمدادات الشحن من الشاحنات بالقرب من الطريق الرئيسي إلى المطاعم والمتاجر في المناطق الخالية من السيارات داخل منطقة المدينة الرقمية، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، فإن الروبوتات سوف تتقدم في وقت لاحق إلى تسليم المواد الغذائية".



وأوضحت صحيفة "كوريا تايمز" أنه في هذا الاختبار التجريبي، ستلتزم الروبوتات بمناطق المشاة - الساحات والحدائق وشوارع المشي حول مقر MBC، ومشيرة إلى أن تقاطع الطرق قد يكون أو لا يتم تضمينه على الطريق، ولن يكون هناك قيادة على الطريق بجانب السيارات الأخرى في هذه المرحلة.



اختارت المدينة شركتين - بما في ذلك Unmanned Solution - لهذا البرنامج الذي تموله المدينة هذا العام لمساعدة الشركات الناشئة على اختبار التكنولوجيا الجديدة.



وصممت تلك الروبوتات، ذات العجلات الأربع والتي تم بناؤها بواسطة شركة Unmanned Solution المحلية، بصينية مسطحة يمكن أن تحمل ما يصل إلى 200 كيلوغرام من البضائع، وسيخضع الأسطول لاختبار لمدة عام كجزء من برنامج تموله المدينة.



يذكر أن مدينة الوسائط الرقمية هي مجمع عالي التقنية للتكنولوجيا الرقمية، ويضم مكاتب شبكية واسعة الانتشار وشققا ومعارض، وقاعات مؤتمرات، ومقرا لشبكة التليفزيون والمراكز الثقافية في سول.