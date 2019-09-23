المدرب المساعد يكشف كواليس إقالة كوبر من قيادة منتخب أوزبكستان

كشف محمود فايز المدرب المساعد لهيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب أوزبكستان عن تفاصيل إقالة المدرب من قيادة المنتخب.



وكتب محمود فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ""تم التوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء التعاقد بين مستر كوبر والاتحاد الأوزبكي باتفاق الطرفين".



وأضاف محمود فايز: "نتمني التوفيق لأوزبكستان في تصفيات كأس العالم".



ووفقًا للبيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد الأوزبكي، فإن اتحاد الكرة قرر فسخ التعاقد مع كوبر بالتراضي بين الطرفين.



وكشف موقع "Kun.uz" الأوزبكي، أن قرار إقالة كوبر جاء بعد هزيمة منتخب أوزبكستان أمام فلسطين 2-0، في المباراة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



وكان هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق، تولى المهمة الفنية لمنتخب أوزبكستان في 1 أغسطس 2018، لمدة 3 سنوات، حتى نوفمبر 2021.



وقاد كوبر المنتخب الأوزبكي، في 17 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، وخسر مثلها، فيما تعادل في 3 مباريات.



وحقق كوبر إنجازا تاريخيا مع منتخب مصر، بالوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، قبل أن يخرج الفراعنة من الدور الأول، بعدما خسر في الثلاث مباريات أمام أوروجواي، وروسيا، والسعودية.



