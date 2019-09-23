واقعة لا تتكرر.. قنفذ يتسبب في تأخر إقلاع طائرة ركاب

في واقعة غريبة من نوعها، تسبب "قنفذ" في تأخر إقلاع طائرة ركاب يوجد على متنها 30 شخصًا عن موعدها المحدد، وجاء ذلك بعد أن لاحظ قائد الطائرة "القنفذ الصغير" على المدرج أثناء استعداده للإقلاع.



وكانت الطائرة، التابعة لشركة طيران "Loganair" الإسكتلندية، تتجه نحو مدرج المطار في مدينة "ستورنواي" بجزيرة "لويس" في أسكتلندا، عندما ظهر ذلك المخلوق، الأمر الذي اضطر قائد الطائرة إلى إيقافها والانتظار لمدة نحو دقيقتين حتى يعبر القنفذ، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد.



وتم إبلاغ الركاب بشأن السبب وراء تأخر إقلاع الطائرة، التي كانت متجهة إلى مدينة "إنفيرنيس" بأسكتلندا آنذاك.



ونشر أحد ركاب الطائرة، ويدعى "رودي ماكلويد"، تفاصيل الواقعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا إنه "أثناء مغادرة مطار ستورنواي، كانت الطائرة تتجه نحو المدرج عندما توقفت على نحو مفاجئ.. وبعد وقت قصير أعلن قائد الطائرة أنه توقف ليسمح لقنفذ صغير بالعبور من أمامه".



وتابع موضحًا أنه نظر عبر النافذة بعد نحو دقيقتين، ووجد القنفذ يسير مبتعدًا عن مدرج المطار ويتجه ناحية العشب؛ وأكد "ماكلويد" على أن هذه الخطوة كانت بمثابة بادرة لطيفة من قائد الطائرة.