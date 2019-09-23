من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة

شهدت السجادة الحمراء منذ افتتاح مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام، العديد من إطلالات النجمات بالفساتين والأزياء المختلفة، بعضها كان محل إعجاب الجمهور والبعض الآخر كان محل سخرية وانتقاد من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.



بعض الإطلالات للنجمات كانت مثيرة للجدل، بعضها غير مفهوم والآخر غير مناسب من وجهة نظر الجمهور الذي يقيم إطلالات النجمات في تعليقاته على صورهن على حساباتهن على موقع " انستجرام".



وحتى الآن هناك عدة إطلالات لا تزال متصدرة مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت الجدل، أولها فستان رانيا يوسف الذي ارتدته في ليلة افتتاح مهرجان الجونة لكنه كان مكشوف الصدر فأثار غضب وانتقاد محبي رانيا يوسف.



كذلك فستان الفنانة لقاء الخميسي الذي ارتدته مساء أمس، فتألقت بفستان ذهبي مجسم أبرز رشاقتها، لكنها لم تنجُ من سخرية الجمهور على فيسبوك وانستجرام.



وكذلك إطلالة الفنانة ريهام عبد الغفور التي ظهرت منذ يومين بفستان أزرق بالريش، وسخرت ريهام من نفسها على حسابها على انستجرام قبل أن يبدأ الجمهور في السخرية منها، وكتبت :" الحمدلله طلعت كار وُوش".



أما الإطلالات الجريئة فكانت أيضًا محل انتقاد من جمهور السوشيال ميديا، الذين أبدوا اعتراضهم على اختيار النجمات فساتين مفتوحة ومكشوفة ومثيرة أيضًا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مثل إطلالات ناهد السباعي، شيرين رضا، مي عمر، و رانيا يوسف.