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فن

جوشيه إكليدز توضح حقيقه انضامها للطبيب المعجزة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:37 م
الممثلة جوكشة اكليدز
الممثلة جوكشة اكليدز
أحمد البهي

نفت الممثلة جوكشة اكليدز خبر انضمامها لمسلسل الطبيب المعجزة عبر خاصية الاستورى الخاصة بموقع الفيوهات الشهير انستجرام .

مسلسل "الطبيب المعجزة"، المأخوذ من المسلسل الأمريكي The Good Doctor ، وبدا عرض اولي حلقات الجزء الجديد منه خلال الاسابيع الماضية.

العمل تدور أحداثه حول قصة الجراح الشاب شون ميرفي المصاب بمرض التوحد ومتلازمة أسبرجر، مما يصعب عليه التواصل الاجتماعي.

وتمكن مسلسل "الطبيب المعجزة "، من تصدر نسب المشاهدة ليلة الخميس الماضي ، حيث جاء بالمركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.

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