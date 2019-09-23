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انتبه .. طريقة لعلاج شد الرقبة تسبب التورم

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:26 م
انتبه .. طريقة لعلاج
انتبه .. طريقة لعلاج شد الرقبة تسبب التورم
اسماء محمد
يعد شد الرقبة أو تصلبها من أكثر الأمور المزعجة، حيث يشعر الإنسان بعدم الراحة والصداع وقلة التركيز مما يؤثر على عمله وكافة أنشطته اليومية بشكل سلبى.

ووفقا لما عرضه موقع " medicinenet " يعد العلاج الحرارى من أفضل الطرق العلاجية القادرة على علاج شد الرقبة بشكل نهائى، لكن إذا تم استخدامه بالشكل الصحيح وفى الوقت المناسب، وإلا سيتحول من علاج إلى مشكلة صحية كبيرة ويزيد الشعور بالألم.

ويرجع السر إلى أن العلاج بالحرارة لـ شد الرقبة مع الكتف في الأسبوع الأول بعد الإصابة يمكن أن يزيد من التورم في المنطقة المصابة مما يفاقم الشعور بالالم، ويفضل بدء علاج شد الرقبة مع الكتف بكمادات الثلج والطرق الاخرى وإذا لم تنجح نبدأ فى استخدام الطرق الأخرى ومن بينها العلاج الحرارى بعد مرور أسبوع .

يتم استخدام العلاج الحرارى لعلاج شد الرقبة من خلال وضع بعض الضمادات الدافئة أو التدليك بالماء الدافئ وليس الساخن.

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