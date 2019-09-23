محمد صلاح آخر الفائزين بها.. من هو بوشكاش صاحب جائزة أفضل هدف في العالم

ينطلق مساء اليوم الإثنين، حفل فيفا لاختيار أفضل لاعب في العالم (The best)، وسيقام خلال الحفل توزيع جوائز أخرى، أبرزها جائزة بوشكاش، الذي فاز بها النجم المصري محمد صلاح الموسم الماضي، عن هدفه في مرمى توتنهام.



ظلت تساؤلات عديدة خصوصًا لعدد من المتابعين حديثًا لكرة القدم، حول جائزة بوشكاش التي توزع كل عام.



جائزة مستحدثة

وتعتبر هذه الجائزة مستحدثة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بطلب من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر في عام 2009، وتمنح لأصحاب أجمل الأهداف خلال العام الكروي من اللاعبين الذكور والإناث، ومنذ 2016 دخلت الجائزة ضمن جوائز الفيفا للأفضل كرويًا.



وسميت الجائزة باسم اللاعب الهنغاري فيرينك بوشكاش للجائزة تكريمًا لمسيرته الكروية الرائعة، ولعب فيرينك بوشكاش لنادي ريال مدريد في فترة الخمسينات وستينات القرن الماضي، وكان جزءًا من الحقبة الذهبية لمنتخب هنغاريا لكرة القدم، وسجل رقما قياسيًا عالميًا بتسجيله 84 هدفًا في 85 مباراة دولية، وهو واحد من قائمة هدافي القرن العشرين برصيد 512 هدفًا في 528 مباراة.



مسيرة بوشكاش الكروية

وبدأ بوشكاش لعب كرة القدم في عام 1939 مع نادي هونفيد الهنغاري، ولعب معهم حتى عام 1956، وشارك خلال تلك الفترة بـ 354 مباراة وسجل 357 هدفا، وبعد قيام الثورة المجرية 1956 انتقل إلى إسبانيا ولعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، وشارك معهم في 528 مباراة وسجل 512 هدفا.



156 هدفا في الدوري الإسباني

وقد لعب بوشكاش 180 مباراة في الدوري الإسباني وسجل 156 هدفا، وقد فاز بلقب هداف الدوري الإسباني أربع مرات في مواسم 1960 برصيد 26 هدفا و1961 برصيد 27 هدفا وعام 1963 برصيد 26 هدفا وعام 1964 برصيد 20 هدفا، وفي دوري أبطال أوروبا لعب مع ريال مدريد 39 مباراة وسجل 35 هدفا، منها رباعية في المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا عندما فاز ريال مدريد على نادي إنتراخت فرانكفورت 7-3.



بوشكاش منتخب بلاده

كما لعب مع منتخب هنغاريا لكرة القدم منذ عام 1949 وحتى عام 1956، وشارك خلال تلك الفترة في 85 مباراة وسجل 84 هدفا، وقد فاز في الألعاب الأولمبية بالميدالية الذهبية مع منتخب هنغاريا لكرة القدم، وقد شارك في كأس العالم لكرة القدم 1954، وقد لعب بوشكاش مع منتخب إسبانيا لكرة القدم أيضا وشارك في أربع مباريات ولم يسجل أي هدف، وشارك معهم في كأس العالم لكرة القدم 1962.



رونالدو أول الفائزين بالجائزة

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الفائز بالنسخة الأولى من الجائزة في عام 2009، بعدما أختير هدفه على نادي بورتو في مسابقة دوري أبطال أوروبا كأفضل هدف بعدما تحصل على 17.68 من الأصوات.



